Кличко рассказал, сколько семей получили помощь города после взрыва на Позняках

Жители киевского дома на Позняках, который был разрушен в результате мощного взрыва, смогут получить помощь от столичной власти, после того как оформят право собственности на новое жилье. Двум семьям это уже удалось сделать, уточнил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Он сообщил, что недавно право собственности оформила третья семья, и до нового года она получит помощь на ремонт и обустройство. Также решается вопрос с помощью еще шести семьям, у которых есть все необходимые документы.

По информации мэра, семь семей заканчивают оформление права собственности. Всего в результате инцидента пострадали 40 семей.

Кличко добавил, что необходимые средства из городской казны для всех пострадавших уже выделены и будут выдаваться сразу же после оформления жильцами разрушенного дома всех необходимых документов и в 2021 году. Новые квартиры, как напомнил мэр, людям предоставил Офис президента.

Напомним, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел утром 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. Происшествие в доме на Позняках могло произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – такова основная версия следствия.