Европейская организация потребителей требует от Apple €180 миллионов

Euroconsumers – Европейская ассоциация по защите прав потребителей – подала в суд на компанию Apple с требованием выплатить около 180 миллионов евро, обвиняя корпорацию в умышленном замедлении работы старых моделей iPhone.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Стоит подчеркнуть, что в этом марте Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов для урегулирования подобного рода претензий в США, хотя и не признала официально своей вины. Так, согласно соглашению об урегулировании претензий, которое будет рассмотрено американским судом в эту пятницу, владельцы iPhone смогут претендовать на компенсацию в объеме 25 долларов на человека.

Но Европейская ассоциация требует выплатить большую сумму – примерно по 60 евро каждому владельцу iPhone.

Сейчас организации, входящие в состав Euroconsumers, уже подали 2 иска в Бельгии и Испании и намерены в ближайшие недели предоставить их также в Португалии и Италии.

Этот конфликт касается владельцев смартфонов iPhone 6, 6 Plus. 6s и 6s Plus.

«Потребители все больше недовольны тем, что продукция устаревает слишком быстро – модели iPhone 6 являются ярким примером того», – отметила Элс Бруггеман из Euroconsumers.