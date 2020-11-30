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НАБУ: Микитась возместил государству 50 миллионов

НАБУ: Микитась возместил государству 50 миллионов

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии бывший народный депутат Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Сейчас в бюджет направлено 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Ведомство отмечает, что в этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскан залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Напомним, 1 декабря 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении нового преступления бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу госкомпании “Укрбуд”.

2 декабря ВАКС взял под стражу с альтернативой внесения залога заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса, который фигурирует в деле.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, та же компания-застройщик возводила на окраине, возле станции метро “Красный хутор”.

Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 млн грн меньше той, по которой оценены квартиры, должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре прошлого года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Суд вынес приговоры по делу Микитася о завладении средствами Нацгвардии. Алиса Гринчук и Елена Солома получили до 4 лет лишения свободы за подделку документов и сокрытие преступления. Они были оценщиками по делу.

По материалам Украинская правда
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