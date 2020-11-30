Смартфоны с четырьмя тыльными камерами стали самими популярными на рынке

Доля смартфонов, оснащённых одинарной камерой, в общем объёме продаж умных сотовых аппаратов стремительно падает, а доля аппаратов с тремя и более тыльными камерами — стремительно растёт.
Об этом говорят результаты исследования Omdia, которые приводит ресурс GSMArena.
Если в начале 2018 года на смартфоны с одинарной камерой приходилось более 60 % продаж, то по итогам третьей четверти нынешнего года этот показатель составил менее 15 %. Более того, в ассортименте некоторых компаний, таких как Realme и OPPO, уже практически не встречаются устройства с одинарной основной камерой.
Вместе с тем на первое место по популярности среди потребителей по результатам третьего квартала текущего года вышли смартфоны, тыльная камера которых содержит четыре датчика. К примеру, в общем объёме продаж «трубок» Xiaomi на такие модели пришлось более 60%. Также высокой популярностью пользуются устройства с тремя камерами.
Большой востребованностью также пользуются аппараты, оборудованные тройной камерой. Что касается устройств Apple, то среди них пока преобладают модели iPhone с двойной камерой.
По всей видимости, в обозримом будущем доля смартфонов с одинарной камерой продолжит сокращаться.
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