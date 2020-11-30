0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Смартфоны с четырьмя тыльными камерами стали самими популярными на рынке

Смартфоны с четырьмя тыльными камерами стали самими популярными на рынке

Доля смартфонов, оснащённых одинарной камерой, в общем объёме продаж умных сотовых аппаратов стремительно падает, а доля аппаратов с тремя и более тыльными камерами — стремительно растёт.

Об этом говорят результаты исследования Omdia, которые приводит ресурс GSMArena.

Если в начале 2018 года на смартфоны с одинарной камерой приходилось более 60 % продаж, то по итогам третьей четверти нынешнего года этот показатель составил менее 15 %. Более того, в ассортименте некоторых компаний, таких как Realme и OPPO, уже практически не встречаются устройства с одинарной основной камерой.

Вместе с тем на первое место по популярности среди потребителей по результатам третьего квартала текущего года вышли смартфоны, тыльная камера которых содержит четыре датчика. К примеру, в общем объёме продаж «трубок» Xiaomi на такие модели пришлось более 60%. Также высокой популярностью пользуются устройства с тремя камерами.

Большой востребованностью также пользуются аппараты, оборудованные тройной камерой. Что касается устройств Apple, то среди них пока преобладают модели iPhone с двойной камерой.

По всей видимости, в обозримом будущем доля смартфонов с одинарной камерой продолжит сокращаться.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.