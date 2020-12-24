0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

НБУ показал итоги работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года

НБУ показал итоги работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года

В Нацбанке показали данные об итогах работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года.

Об этом говорится на странице НБУ в Фейсбук.

Результаты представленной отчетности говорят о постепенном восстановлении объемов деятельности во всех секторах, в некоторых из них – даже до “докарантинного” уровня I квартала этого года.

Рынок страхования: постепенное восстановление.

  • Объем предоставляемых страховых услуг в III квартале достиг показателей I квартала и вырос до 11,9 млрд грн.

Рынок кредитных союзов: равновесие.

  • Объем активов кредитных союзов постепенно, хотя и несущественно растет. За третий квартал активы составляли 2,6 млрд грн, что на 2,5% больше, чем на начало текущего года.

  • Общий объем предоставленных кредитов союзами в III квартале вырос на 20% – до 642 млн грн, превысив объемы кредитования и в первом, и во II кварталах.

Финансовые компании:

  • Объемы активов финансовых компаний с начала года выросли на 8,1% и на конец III квартала составили 186,9 млрд грн (в три раза больше, чем активы страховщиков).
  • Объемы займов, выданных финансовыми компаниями, и услуг финансового лизинга даже превысили показатели I квартала. Объемы займов составили 23,3 млрд грн; объемы лизинга в финансовых компаниях – 0,757 млрд грн.
  • Объемы услуг факторинга в III квартале, напротив, сократились до 19,5 млрд грн в III квартале.

Лизингодатели. Объемы предоставляемых услуг лизингодателями в III квартале выросли до 3,35 млрд грн и превысили показатели I и II кварталов.

Ломбарды. Объемы выданных займов ломбардами в III квартале 2020 г. составили 4,57 млрд грн и превысили показатели I и II кварталов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.