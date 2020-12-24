НБУ показал итоги работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года

В Нацбанке показали данные об итогах работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года.

Об этом говорится на странице НБУ в Фейсбук.

Результаты представленной отчетности говорят о постепенном восстановлении объемов деятельности во всех секторах, в некоторых из них – даже до “докарантинного” уровня I квартала этого года.

Рынок страхования: постепенное восстановление.

Объем предоставляемых страховых услуг в III квартале достиг показателей I квартала и вырос до 11,9 млрд грн.

Рынок кредитных союзов: равновесие.

Объем активов кредитных союзов постепенно, хотя и несущественно растет. За третий квартал активы составляли 2,6 млрд грн, что на 2,5% больше, чем на начало текущего года.

Общий объем предоставленных кредитов союзами в III квартале вырос на 20% – до 642 млн грн, превысив объемы кредитования и в первом, и во II кварталах.

Финансовые компании:

Объемы активов финансовых компаний с начала года выросли на 8,1% и на конец III квартала составили 186,9 млрд грн (в три раза больше, чем активы страховщиков).

Объемы займов, выданных финансовыми компаниями, и услуг финансового лизинга даже превысили показатели I квартала. Объемы займов составили 23,3 млрд грн; объемы лизинга в финансовых компаниях – 0,757 млрд грн.

Объемы услуг факторинга в III квартале, напротив, сократились до 19,5 млрд грн в III квартале.

Лизингодатели. Объемы предоставляемых услуг лизингодателями в III квартале выросли до 3,35 млрд грн и превысили показатели I и II кварталов.

Ломбарды. Объемы выданных займов ломбардами в III квартале 2020 г. составили 4,57 млрд грн и превысили показатели I и II кварталов.