НБУ показал итоги работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года

В Нацбанке показали данные об итогах работы небанковского рынка за девять месяцев 2020 года.
Об этом говорится на странице НБУ в Фейсбук.
Результаты представленной отчетности говорят о постепенном восстановлении объемов деятельности во всех секторах, в некоторых из них – даже до “докарантинного” уровня I квартала этого года.
Рынок страхования: постепенное восстановление.
Рынок кредитных союзов: равновесие.
Финансовые компании:
Лизингодатели. Объемы предоставляемых услуг лизингодателями в III квартале выросли до 3,35 млрд грн и превысили показатели I и II кварталов.
Ломбарды. Объемы выданных займов ломбардами в III квартале 2020 г. составили 4,57 млрд грн и превысили показатели I и II кварталов.
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