Межбанк: курс доллара и евро значительно просел

Второй день декабря прошел очень нестандартно для валютного рынка. При большинстве факторов, работающих против гривны – безналичный курс доллара и евро значительно просел.

Доллар и евро подешевели сразу на 17 копеек. Американская валюта – с 28,47/28,49 гривен до 28,30/28,32 гривен, а евро – с 34,36/34,38 гривен до 34,19/34,21 гривен.

Самое интересное в этой ситуации, что наличный рынок мало реагировал на эти обвалы на межбанке и к вечеру 2 декабря обменники финкомпаний продавали доллар по 28,45-28,50 гривен, а евро – по 34,28-34,35 гривен.

Это наталкивает на мысль о том, что сегодня на межбанке спекулянты воспользовались низким спросом на валюту и активно сыграли “на понижение”. Учитывая, что продавцов ситуативно оказалось значительно больше, чем покупателей, а Нацбанк даже не стал выходить на торги с выкупом излишка предложения (то есть регулятору тоже “понравился” подобный тренд на торгах на укрепление гривны и он не поддержал доллар) – завтрашний день обещает быть очень интересным в части поведения курса во время сессии.

Пока мы расцениваем происходящее как попытку спекулянтов максимально занизить котировки и откупиться “дешевым долларом”, чтобы затем опять вздернуть курс и на этом серьезно заработать.

Ход торгов:

С самого утра предложение превышало спрос. Продавцы в начале выжидали, надеясь на появление иностранцев или Нацбанка. Но этого не произошло.

В результате, за первый час сессии доллар снизился с утренних 28,47/28,49 до 28,42/28,44 гривен к 11:00, а к обеду просел до 28,42/28,435.

После 14 часов, когда стало понятно, что НБУ на торги не выйдет, реальные импортеры уже закрыли свои сделки, а иностранцы покупались только очень небольшими суммами – на единичных сделках курс стремительно пошел вниз. До 28,40/28,415 к 15 часам и до формальных спекулятивных 28,30/28,32 гривен к концу сессии.

Значительная часть продавцов, кому не сильно подпирало время – перенесли свои сделки, чтобы не продавать валюту по явно заниженным курсам.

Главные события 2 декабря на межбанке:

1. Ситуативное и во многом – спекулятивное проседание курса доллара с утренних 28,47/28,49 до 28,30/28,32 гривен к концу дня.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4443 гривен, а официальный на 3 декабря установлен на отметке 28,4367 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,40 / 28,41

евро – 34,22/ 34,24

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2080 / 1,2082

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