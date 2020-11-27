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Малая приватизация: Кабмин ужесточил требования к операторам электронных площадок

Малая приватизация: Кабмин ужесточил требования к операторам электронных площадок

Кабинет Министров ужесточил требования к уставному капиталу и опыту деятельности операторов электронных площадок, участвующих в продаже объектов малой приватизации.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 2 декабря.

Согласно проекту постановления, устанавливаются более подробные минимальные требования к операторам электронных площадок, которые планируют подключиться к электронной торговой системе. Необходимость таких изменений объясняется тем, что на сегодня электронным площадкам достаточно подтвердить свое соответствие только техническим требованиям системы.

С учетом анализа проблем, операторы электронных площадок теперь будут обязаны иметь действующее средство криптографической защиты, подтверждающее аутентичность доменного имени, на котором размещена площадка.

Кроме того, оператор теперь обязан иметь не менее 6 работников для обеспечения надлежащего процесса проведения электронных аукционов, а также коллцентр с соответствующим программным обеспечением и применением технологии ІР-телефонии.

Также операторов обяжут разработать и разместить на своем сайте инструкции для пользователей площадки.

Еще одно требование касается репутационных рисков. Оператор должен иметь безупречную деловую историю в понимании закона об отмывании доходов, не иметь зафиксированных нарушений правил добросовестной конкуренции.

Кроме того, отныне операторы электронных площадок должны иметь опыт работы на рынке не менее 1 года.

Справка Finance.ua:

  • 31 марта 2017 года в электронной торговой системе ProZorro.Продажи была начата реализация имущества государственных и коммунальных предприятий по всей Украине. Сейчас в перечень на ProZorro.Продажи внесено 40 предварительно авторизованных электронных площадок.
По материалам УАИБ
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