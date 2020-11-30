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OPPO запатентовала смартфон с продвинутой зум-камерой (фото)

OPPO запатентовала смартфон с продвинутой зум-камерой (фото)

OPPO получила патент, описывающий технологическое решение системы одного из датчиков основной камеры смартфона для съёмки с 15-кратным приближением. В документе указывается принцип работы гибридного зума, а также особенности дизайна устройства.

Согласно предоставленным эскизам, которые затем были переделаны в качественные 3D-рендеры изданием LetsGoDigital, смартфон OPPO получит изогнутый OLED-дисплей с врезанной камерой. На тыльной стороне устройства разместится массивный модуль основной камеры с двухуровневым выступом.


Фото: LetsGoDigital

Судя по описанию, гаджет будет оснащаться тремя датчиками. Увеличенная за счёт модуля камер толщина устройства обусловлена возможностью получать фотографии и видео с 15-кратным приближением. Примечательно, что в ассортименте патентов OPPO уже есть смартфон со схожим дизайном, но круглым модулем камеры, оснащённым механическими направляющими.

Дизайн подобного устройства пока существует лишь на бумаге, и производитель не раскрывает планов по его выпуску.


Фото: LetsGoDigital

По материалам 4PDA
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