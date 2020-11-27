Шмыгаль назвал количество украинцев, которые смогут получить обещанные Зеленским 8 тысяч в случае локдауна

Государственную поддержку в 8 тысяч гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

“Для поддержки людей, которые могут потерять доходы в случае усиленного карантина, предусматривается предоставление 8 тысяч грн одноразовой помощи. Действие программы распространяется как на ФЛП, так и на граждан, работающих как наемные работники. По расчетам Министерства развития экономики, на такую помощь смогут рассчитывать 1,2 млн украинцев”, – сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что предусмотрена программа для сохранения существующих рабочих мест.

“Предпринимателям, которые сокращают время работников во время вынужденного карантина, предлагается предоставлять до 8 тысяч грн на каждого такого работника. Единовременная компенсация по ЕСВ за наемных работников – это механизм, на который, по расчетам Министерства развития экономики, смогут рассчитывать более 120 тысяч человек. Это юридические лица, которым будет возмещаться месячный ЕСВ, который рассчитывается как среднее значение за последние 10 месяцев уплаченного единого социального взноса такими предприятиями в бюджет”, – рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал о погашении налогового долга для граждан, имеющих долг до 3 000 грн.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство параллельно разрабатывает другие программы, часть из которых уже работает. В частности, материальная помощь ФЛП, которые имеют детей до 10 лет, и дальнейшее обеспечение программ, предусматривающих помощь по временной нетрудоспособности.

“Правительство приняло решения, которые позволят обеспечить компенсацию потерь работникам в случае заболевания или самоизоляции. Программа в том числе направлена на то, чтобы избежать практики, когда работник умалчивает о контакте с больным, чтобы не потерять рабочие часы и заработок”, — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по словам Премьер-министра, ведется работа по упрощению доступного финансового ресурса: кроме запланированного расширения программы «5-7-9» правительство запустит дополнительный инструмент портфельных гарантий. “Это программа на 5 млрд грн, когда государство будет гарантировать 80% тела кредита перед банком”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

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После усиления карантина на компенсацию от государства в связи с локдауном смогут рассчитывать наемные работники, которые работают не только по трудовой книжке, но и по трудовому договору.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции “Слуга народа” Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели, которые не уплатили в госказну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на “коронавирусную” помощь от государства.

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