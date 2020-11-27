Украина запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним: суммы штрафов

В Украине запретили продажу электронных сигарет людям, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Соответствующий законопроект №3628 приняла Верховная рада 2 декабря.

Этот запрет начнет действовать с 1 января 2021 года.

Штрафы. Нарушителям могут выписать штраф от 6 800 до 13 600 гривен за продажу электронных сигарет детям – от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако производители табачных изделий предлагают потребителям новые продукты, в частности, электронные сигареты, которые позиционируют как менее вредную альтернативу традиционным сигаретам, говорится в пояснительной записке законопроекта.

По информации Всемирной организации здравоохранения, табачные изделия для электрического нагрева не являются вполне безопасными, ведь содержат табак и вызывают зависимость.

Кроме того, будут наказывать штрафами торговлю с рук, конфискуя предметы и выручку, полученную от продажи. Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф 13 600-23 800 грн с конфискацией предметов торговли.