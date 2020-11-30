Как правильно оформить нового сотрудника, чтобы избежать штрафов при проверках

Об особенностях правильного оформления новых работников сообщают в Государственной службе труда в Хмельницкой области.
Когда нужно заключать трудовой договор. Зачастую работодатели заключают с работниками гражданско-правовые соглашения, а не трудовые. Однако здесь вы не можете сами выбирать варианты. В отношениях работник – работодатель всегда заключается трудовой договор. Гражданско-правовое соглашение о предоставлении услуг заключается в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, то есть занимается предпринимательством, бизнесом.
Лицо является работником, если:
Порядок оформления трудовых отношений с наемными работниками является одинаковым для всех работодателей. Он включает три основных шага:
Трудовой договор можно заключить в устной или письменной форме.
Письменная форма обязательна:
В других случаях вы можете заключить устный договор. Для этого работнику нужно написать заявление о приеме на работу на имя руководителя. В свою очередь, руководитель ставит на заявлении свое решение.
Трудовой договор может быть: бессрочным; на определенный срок; на время выполнения определенной работы. Затем необходимо уведомить Государственную налоговую службу Украины о приеме работника на работу.
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