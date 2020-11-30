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Как правильно оформить нового сотрудника, чтобы избежать штрафов при проверках

Как правильно оформить нового сотрудника, чтобы избежать штрафов при проверках

Об особенностях правильного оформления новых работников сообщают в Государственной службе труда в Хмельницкой области.

Когда нужно заключать трудовой договор. Зачастую работодатели заключают с работниками гражданско-правовые соглашения, а не трудовые. Однако здесь вы не можете сами выбирать варианты. В отношениях работник – работодатель всегда заключается трудовой договор. Гражданско-правовое соглашение о предоставлении услуг заключается в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, то есть занимается предпринимательством, бизнесом.

Лицо является работником, если:

  • вы назначаете его на должность с определенными обязанностями, определяете режим работы и рабочее время;
  • вы контролируете, как, когда и где оно выполняет работу;
  • вы платите фиксированную почасовую, еженедельную или месячную зарплату;
  • вы платите за процесс труда, а не за его результат;
  • вы предоставляете материалы и оборудование для выполнения работы;
  • вы предоставляете выходные дни и оплачиваемые отпуска и т.д.

Порядок оформления трудовых отношений с наемными работниками является одинаковым для всех работодателей. Он включает три основных шага:

  • заключение трудового договора;
  • оформление приказа о приеме на работу;
  • оповещение Государственной налоговой службы.

Трудовой договор можно заключить в устной или письменной форме.

Письменная форма обязательна:

  • когда на этом настаивает работник;
  • при организованном наборе работников;
  • при работе в районах с особыми природными условиями и высоким риском для здоровья (например, радиоактивно загрязненная территория);
  • при заключении контракта;
  • при заключении договора с несовершеннолетним;
  • если работодателем является частный предприниматель или физическое лицо;
  • для работников религиозных организаций;
  • для работников, проходящих альтернативную службу;
  • для работников, участвующих в общественных работах;
  • для работников фермерских хозяйств.

В других случаях вы можете заключить устный договор. Для этого работнику нужно написать заявление о приеме на работу на имя руководителя. В свою очередь, руководитель ставит на заявлении свое решение.

Трудовой договор может быть: бессрочным; на определенный срок; на время выполнения определенной работы. Затем необходимо уведомить Государственную налоговую службу Украины о приеме работника на работу.

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По материалам Finance.UA
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