Как правильно оформить нового сотрудника, чтобы избежать штрафов при проверках

Об особенностях правильного оформления новых работников сообщают в Государственной службе труда в Хмельницкой области.

Когда нужно заключать трудовой договор. Зачастую работодатели заключают с работниками гражданско-правовые соглашения, а не трудовые. Однако здесь вы не можете сами выбирать варианты. В отношениях работник – работодатель всегда заключается трудовой договор. Гражданско-правовое соглашение о предоставлении услуг заключается в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, то есть занимается предпринимательством, бизнесом.

Лицо является работником, если:

вы назначаете его на должность с определенными обязанностями, определяете режим работы и рабочее время;

вы контролируете, как, когда и где оно выполняет работу;

вы платите фиксированную почасовую, еженедельную или месячную зарплату;

вы платите за процесс труда, а не за его результат;

вы предоставляете материалы и оборудование для выполнения работы;

вы предоставляете выходные дни и оплачиваемые отпуска и т.д.

Порядок оформления трудовых отношений с наемными работниками является одинаковым для всех работодателей. Он включает три основных шага:

заключение трудового договора;

оформление приказа о приеме на работу;

оповещение Государственной налоговой службы.

Трудовой договор можно заключить в устной или письменной форме.

Письменная форма обязательна:

когда на этом настаивает работник;

при организованном наборе работников;

при работе в районах с особыми природными условиями и высоким риском для здоровья (например, радиоактивно загрязненная территория);

при заключении контракта;

при заключении договора с несовершеннолетним;

если работодателем является частный предприниматель или физическое лицо;

для работников религиозных организаций;

для работников, проходящих альтернативную службу;

для работников, участвующих в общественных работах;

для работников фермерских хозяйств.

В других случаях вы можете заключить устный договор. Для этого работнику нужно написать заявление о приеме на работу на имя руководителя. В свою очередь, руководитель ставит на заявлении свое решение.

Трудовой договор может быть: бессрочным; на определенный срок; на время выполнения определенной работы. Затем необходимо уведомить Государственную налоговую службу Украины о приеме работника на работу.

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