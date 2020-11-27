Ермак - о кассовых аппаратах: Важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФЛПами

Председатель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп. По его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФЛПами.

Об этом он написал в FACEBOOK.

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“Парламент принял законопроект, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей II-IV групп.

Чтобы срочно решить ситуацию, президент Владимир Зеленский подал законопроект как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов “за”. Поэтому это – совместная работа. Документ отменяет норму о так называемом кешбэке, которая вызвала большое возмущение в обществе. Принятые поправки также уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации”, – отметил Ермак.

По его словам, в условиях пандемии и карантина для Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес.

“Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФЛПами. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные мелкие предприниматели должны работать спокойно”, – добавил глава ОП.