Nokia будет выпускать ноутбуки

Финская компания Nokia объявила о расширении ассортимента техники.

Презентовать первый ноутбук от Nokia планируют в январе во время выставки CES 2021, сообщает techtoday.

Полный перечень характеристик пока не сообщается. Есть информация, что в ноутбук встроят модем 4G или даже 5G. С него можно будет звонить.

Компания Nokia при разработке гаджета использовала процессор Intel Core 10-го или 11-го поколений. Сейчас ноутбук зарегистрирован в базе данных Бюро стандартизации Индии-BIS. Это гаджеты NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S, NKi310UL41S.