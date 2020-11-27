Цены на топливо "подскочили", чего ждать с началом зимы

Последняя неделя осени принесла автомобилистам две новости: плохую и хорошую. Плохая – подорожали бензины и дизтопливо. Причем больше всего подняли цены брендовые сети, где топливо и так самое дорогое. Хорошая – чуть подешевел сжиженный автогаз.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор “Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Разнонаправленное изменение цен по регионам на бензины и дизтопливо прекратилось. Они подорожали во всех областях: от символической 1 коп./л на Сумщине до 30 коп./л на Тернопольщине. В большинстве областей цены выросли на 10-15 коп./л.

Самые низкие цены на бензин по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской. А самое дешевое ДТ теперь на Харьковщине.

Цены на автогаз менялись разнонаправленно. Он подешевел в 11-ти областях (неделю назад было в семи), подорожал в четырех областях (было в одной) и в Киеве, но всего на 1-5 коп./л. Самое большое снижение цен в Винницкой области – на 18 коп./л (до 12,44 грн/л). В девяти регионах цены не изменились.

Самый дорогой газ в Луганской области – 13 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 12,37 грн/л.

В целом разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 он составляет 15% (3,31 грн/л), было 14,6%, по А-95 – 13,6% (3,13 грн/л), было 13,2% , по дизелю – 13,6% (3,05 грн/л), было 13,4%, по автогазу – 5% (0,63 грн/л), было 4,5%.