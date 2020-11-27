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В Украине повысят абонплату на газ: сколько будем платить - СМИ

В Украине повысят абонплату на газ: сколько будем платить - СМИ

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 января 2021-го тарифов на распределение природного газа (так называемая абонплата). В среднем цены вырастут на 80%.

Об этом говорится в проектах постановлений, опубликованных на сайте регулятора.

Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Причем некоторых из них цена на доставку топлива может вырасти почти втрое. Например, для “Тернопольгоргаз” тариф может вырасти с 0,4 грн за 1 куб. м (ежемесячно с НДС) до 1,13 грн, для “Тернопольгаза” – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

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Вместе с тем, для двух операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО “Спектргаз” – на 3%, а именно с 3,28 до 3,18 грн за кубометр газа для ЧАОНГХП “Сирка” – на 15%, с 1,54 до 1,82 грн за кубометр. Согласно процедуре, потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.

Заметим, что решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. Цена на нее формируется на рыночных принципах, а потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика.

Отметим, что сегодня в каждом регионе и у каждого облгаза есть свой тариф на кубометр доставки газа.

Справка Finance.ua:

  • Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” не повышает цену газа на декабрь. Тарифы на газ от Газоснабжающей компании действуют только для клиентов компании. Сейчас их доля рынка составляет примерно 2,5%. Сменить поставщика могут все желающие. На рынке работает почти полсотни компаний-поставщиков.

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По материалам Обозреватель
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