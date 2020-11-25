Как сэкономить на отоплении

Чем ближе зима и чем холоднее на улице, тем больше затраты на отопление домов украинцев. Те, кто самостоятельно обогревают свой дом, пользуются любыми возможностями, чтобы тратить меньше денег на топливо.
С лета 2020 года в Украине заработал рынок газа: можно самому выбирать поставщиков газа по рыночной цене. Эта цена может меняться каждый месяц, особенно зимой. Так, сейчас тарифы растут четвертый месяц подряд и до весны не опустятся. Как же меньше платить за газ?
Найти оператора с тарифом дешевле. Это закон рынка: клиент выбирает себе товар по сердцу и кошельку. Заключить договор можно с любой компанией, которая имеет лицензию на поставку газа бытовым потребителям, таких в Украине более 50.
В новых условиях работы рынка газа часть бывших поставщиков не могут теперь это делать по требованиям законодательства. И все клиенты таких компаний автоматически перешли к поставщику “последней надежды”. Но этим клиентам нужно определиться и заключить договор с выбранным поставщиком. Иначе газ отключат или выставят двойную цену.
Договор на поставку газа заключает только собственник жилья. Внешне для потребителя не изменится ничего. Трубами занимаются не поставщики газа, а операторы газораспределительных сетей. То есть труба одна, а использовать ее для поставки газа могут разные поставщики. Поставкой газа занимаются облгазы.
Как сохранить в доме тепло. Чтобы зимой в доме было тепло, важно не только хорошо его отапливать, но и минимизировать потери тепла. Достигать они могут 25% расходуемого газа. Утечку тепла снизит установка стеклопакетов, утепление стен, установка уплотнителей на входные и балконные двери. Зимой заниматься термоизоляцией уже поздно. Сейчас можно заклеить бумагой деревянные оконные рамы и поставить теплоотражающие экраны на стены позади радиаторов.
В частных домах обычно есть более холодные и теплые комнаты. Первые расположены ближе к котлу. Иногда в них слишком жарко. Чтобы так не было, на батарее надо установить регуляторы температуры. Так можно уменьшить подачу тепла туда, где и так тепло.
Стоит сократить на зиму число населенных комнат, чтобы не отапливать, например, верхний этаж или часть дома.
Как выбрать котел, чтобы в доме было тепло. Старый газовый котел будет только расходовать газ, а греть мало. Современные газовые котлы имеют коэффициент полезного действия (КПД) до 98%, более старые – 88-92%. Но на КПД влияет режим работы. Если котел мощностью 15 кВт выдает всего 2 кВт, то его КПД может упасть ниже 60%. То есть мощный котел должен работать если не на полную, то на достаточную мощность. Если полная мощность не нужна, то нужно выбирать котел “слабее”. Также необходимо обслуживать котел, раз в 2-3 года промывать его теплообменник и батареи.
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