АМКУ и Минэнерго рекомендуют продавать газ собственной добычи на бирже

Во время ответа на вопросы граждан касательно тарифов на природный газ, и.о. Министра энергетики Украины Юрий Бойко заявил о том, что в рамках переговоров с иностранными коллегами и кредиторами, которые настаивали на отмене ПСО (Спецобязательства – ред.) для населения, министерство обращало внимание на те важные параметры, которые необходимо обеспечить для успешного запуска свободного ценообразования на рынке газа.
Юрий Бойко заявил: «По моему мнению, ситуация остается достаточно контролируемой, но для того, чтобы и завтра ее сохранить контролируемой, следует сделать те шаги, которые мы планировали совершить еще летом во-первых: собственно, реализовывать «Укргаздобыче» природный газ собственной добычи на бирже. Это позволит иметь равный доступ к данному газу и НАК «Нафтогаз Украины» и остальным участникам рынка на конкурентных условиях».
Напомним, по мнению Секретариата, отмена ПСО для населения была важным шагом на пути либерализации рынка, но проблемой остается монопольный доступ НАК “Нафтогаз” к основной части национальной газодобычи. Его эксперты считают, что предложение этого газа на биржевых торгах позволило бы определить реальную цену украинского рынка газа и создать такой же стабильный индикатор цен, как европейские TTF или NCG.
“В результате отмены ПСО (спецобязательств – ред.) “Укргазвыдобування”, потенциально, имеет в распоряжении 6,21 млрд. куб. м природного газа в год для прозрачной торговли с равными правами доступа для всех участников рынка, которые конкурируют в сегменте поставок”, – говорится в обнародованном ЕЭС документе по вопросам проектирования рынка газа в Украине.
В то же время Антимонопольный комитет заявил о признаках монопольного положения НАК «Нафтогаз Украины» на рынке природного газа Украины. В АМКУ подчеркивают, что наличие у Группы Нафтогаз доступа к ресурсу “Укргаздобычи”, который составляет около 70% от общего объема газа отечественной добычи, может предоставлять группе “конкурентные преимущества на рынке поставок газа и приводить к искажению конкуренции на рынке”. Специалисты Антимонопольного комитета отметили, что до 1 августа 2020 года действовало постановление Правительства о наложении спецобязательств (ПСО), которое не позволяло говорить о полноценных признаках монополизма.
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