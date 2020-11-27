Укрзализныця усовершенствовала технологию контейнерных перевозок

Укрзализныця усовершенствовала технологию организации контейнерных поездов для удовлетворения потребностей всех участников перевозочного процесса и расширила пропускную способность в направлении трех портов.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

«Укрзализныця разработала и внедрила современные методы организации контейнерных поездов для максимального удовлетворения потребностей всех участников перевозочного процесса и развития контейнерного бизнеса как вертикали работы компании», – говорится в сообщении.

Так, по словам директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Ивана Хорьякова, компания обеспечила прямой доступ всех участников транспортного рынка к собственным фитинговым платформам (специальная платформа для перевозки крупных контейнеров. – Ред.) путем заключения единого договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.

«Это, в свою очередь, исключит необходимость заключения нескольких договоров с разными структурными подразделениями Укрзализныци и повысит скорость организации перевозок», – отметил Хорьяков.

Кроме того, он добавил, что компания перешла к прозрачному механизму ценообразования на перевозки контейнеров, установив стоимость использования собственной фитинговой платформы в 485 грн (без НДС), что абсолютно соответствует рыночной цене.

Также для упрощения организации контейнерных перевозок Укрзализныця исключила множественные нормы понятия «контейнерный поезд».

«В соответствии с нормами Сборника тарифов установлено, что это поезд, состоящий из вагонов с контейнерами, в которые загружены 50 контейнеров в 20-футовом эквиваленте. Обновленное упрощенное понятие уже введено в договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом», – говорится в сообщении УЗ.

Большая работа была проделана и в направлении совершенствования технологии организации контейнерных поездов. Теперь пользователи услуг имеют возможность самостоятельно определить метод, по которому их перевозки будут организованы. Заказчики услуг могут выбрать контейнерный поезд с согласованным сокращенным сроком доставки и скоростью, рассчитанными в соответствии с условиями соответствующего договора о предоставлении услуг (минимальное значение 480 км/сутки). Заказчик вправе согласовать меньший срок доставки (из расчета большей скорости) при достаточной пропускной способности железных дорог.

Специалисты Укрзализныци подчеркивают, что гибкость в организации процесса контейнерных перевозок железнодорожным транспортом и максимальное его усовершенствование принесут положительный экономический эффект как для компании, так и для ее клиентов.