Верховный суд признал "Астра Банк" неплатежеспособным

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и признал “Астра Банк” неплатежеспособным.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Своим решением по делу 826/8333/15 Верховный суд отменил решение Окружного админсуда г. Киева и Шестого апелляционного админсуда, которые признавали действия НБУ противоправными.

В регуляторе напоминают, что Астра Банк является единственным банком, который был выведен с рынка путем его продажи компании-инвестору, а именно компании AGRO HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED, которая его докапитализировало. В дальнейшем банк вышел на рынок под новым брендом – Агропросперис Банк.