Верховный суд признал "Астра Банк" неплатежеспособным

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и признал “Астра Банк” неплатежеспособным.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Своим решением по делу 826/8333/15 Верховный суд отменил решение Окружного админсуда г. Киева и Шестого апелляционного админсуда, которые признавали действия НБУ противоправными.
В регуляторе напоминают, что Астра Банк является единственным банком, который был выведен с рынка путем его продажи компании-инвестору, а именно компании AGRO HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED, которая его докапитализировало. В дальнейшем банк вышел на рынок под новым брендом – Агропросперис Банк.
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