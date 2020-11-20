Верховный суд встал на сторону Ахметова в тяжбе за Укртелеком

Верховный суд 25 ноября подтвердил отмену постановлений госисполнителя об описании и аресте 92,79% акций “Укртелекома” (принадлежат ООО “ЕСУ” олигарха Рината Ахметова), вынесенных в августе-октябре 2019-го в рамках сводного исполнительного производства, сообщает Finbalance.
Суд отказался открыть кассационные производства по жалобам Минюста, Ощадбанка и Укрэксимбанка на решение Окружного админсуда Киева и постановление Шестого апелляционного админсуда.
Эти два суда не только отменили указанные постановления госисполнителей, а и признали действия Государственной исполнительной службы противоправными и обязали Минюст воздержаться от взыскания акций “Укртелекома” до снятия Фондом госимущества (ФГИ) с контроля договор от 11 марта 2011-го о продаже (приватизации) “Укртелекома” или предоставления ФГИ разрешения на принудительную реализацию соответствующих акций.
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