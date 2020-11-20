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"Богдан Моторс" начал производство 15 низкопольных троллейбусов для Киева (фото)

“Автосборочный завод №1” (Луцк), входящий в состав “Богдан Моторс”, приступил к изготовлению 15 троллейбусов “Богдан Т90117” для КП “Киевпастранс”.

Как пишет ЦТС, речь идет о 19-метровых сочлененных троллейбусах. Машины будут оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, мобильным терминалом голосовой связи с GPS-датчиком, автоматическими системами оплаты проезда и подсчета пассажиров. Общая вместимость троллейбуса составит 170 человек, из которых 50 на местах для сидения.

Как отметили в “Богдан Моторс”, цена контракта со столичным коммунальным предприятием составила 173,06 млн грн.

Напомним, что на тендере украинская компания обошла дилера МАЗ (Беларусь) ОООМАЗтранссервис”, который предлагал троллейбусы МАЗ за 173,807 млн грн.

По условиям тендера срок поставки техники – до 24 декабря 2020 года. При этом предусмотрена 100% оплата после получения троллейбусов.

По данным “Автосборочного завода №1”, сейчас в Киеве уже курсирует более 200 троллейбусов производства украинской компании.

По материалам Центр транспортных стратегий
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