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В сети показали самый маленький автомобиль в мире (фото)

В сети показали самый маленький автомобиль в мире (фото)

Пользователям сети напомнили о самом маленьком трехколесном автомобиле с крайне очаровательной внешностью Peel P50. Это микроавто-мотоколяску в 1963-64 годах производила Peel Engineering Company из Великобритании, оно может вместить одного взрослого человека и сумку.

Его рекламное фото, где женщина держит в одной руке чемоданчик, а второй подымает автомобильчик, было опубликовано на просторах Facebook с пометкой, что авто разгоняется до 64 км/час. Юзеры подчеркнули, что машинка довольно милая, но на сегодняшних дорогах такую бы «просто раздавили».

В комментариях под фото пользователи начали шутить о том, как в таком мини-автомобиле мог разместиться водитель. Одни удивлялись, мол, как его вообще можно назвать средством передвижения, другие же сравнивали с современными «Смартами».

«Интересно, в самолет с таким пускают, или надо в багаж сдавать…», «64 км в час на таком как-то боязно», «А мы в эти годы только на лошадях», «Классно, и подводить никого не надо», «Тогда это можно было, сейчас в таком потоке машин раздавят, разве что будет летать», «Самокат его задавит», «У меня сосед на такой гоняет. Смарт», «Кажется, сумку положить уже некуда…», «Как говорил Карсон, «ее нужно сложить вчетверо», «В СССР через 7 лет на б/у оборудовании той же Великобритании начнут производить туалетную бумагу», «Патрульный остановит и спросит: «Вас с какой карусели сорвало?», «Как мопед, только с крышей…», «Но есть ли там тормоза?», «Чемодан на колесиках. Пробки не страшны», «Это Кэрри Брэдшоу и ее аксессуар к сумочке», «Показали бы лучше, как она в этом авто мчит вовсю», «Как она там помещается? Колени на уровне ушей?», «С ним прям и в лифт можно», – поделились мнением пользователи.

Британский однодверный и одноместный автомобиль Peel P50 выпускали с 1963 по 1964 годы. Он официально занесен в книгу рекордов Гиннеса как самое маленькое серийное авто. Его длина составляет почти 134 сантиметра, высота – 117 см, а ширина всего 99 см. На своих трех колесах машинка весом 59 кг, 49-кубовым двухтактным двигателем от мопеда с мощностью в 4,2 л. с. разгоняется до 61 км/час (по иным данным, до 64 км/час).

По материалам Обозреватель
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