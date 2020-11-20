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Полтава получила очередную партию отечественных троллейбусов (фото)

Полтава получила очередную партию отечественных троллейбусов (фото)

В областном центре появятся еще два новых 12-метровые низкопольных троллейбуса Богдан Т70117 производства АО «АК «Богдан Моторс».

Об этом сообщает SpecMachinery.com.ua.

Сейчас количество новых троллейбусов «Богдан Моторс» в городе достигло уже 20 машин. Интересно, что это первая половина масштабного заказа отечественного производителя, который ему сделали власти Полтавы.

Новые троллейбусы Богдан Т70117 для Полтавы были профинансированы за счет Европейского банка реконструкции и развития. Банк выделил кредит в размере 10 миллионов евро на 13 лет на приобретение современных троллейбусов, а также модернизацию трех тяговых подстанций.

Масштабное обновление парка электротранспорта ведется также в других крупных городах Украины.

По материалам Finance.UA
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