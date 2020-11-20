Повышение минималки до 6,5 тыс. грн перенесли

Повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен переносится на декабрь 2021 года. Об этом в эфире программы “Право на власть” сообщил министр финансов Сергей Марченко.
“(1 июля 2021 года — Ред.) планировалось 6500 гривен. Сейчас будет с 1-го декабря 2021 года — Ред.) — 6500. Это объясняется тем, что у нас определенным образом шоковые иногда вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря является более чем нормальным сроком введения 6500 гривен”, – заявил он.
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На уточняющий вопрос, почему не будет повышения заработных плат учителям, Марченко ответил: “Почему не будет? Будет повышение. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителей не будут снижены, а будут повышены в запланированных объемах”.
Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 июля – до 6,5 тыс. гривен. Такое повышение обойдется бюджету в более 41 млрд гривен.
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