Межбанк: ожидаемо сработал фактор выходного дня в США

Четверг прошел достаточно спокойно на валютном рынке. Ожидаемо сработал фактор выходного дня в США и работы украинского межбанка по доллару из-за этого на условиях поставки валюты ТОМ. Это было неинтересно большинству клиентов и в основном они сегодня проводили операции только по евро и по рублю.
В первой половине дня и сразу после обеда некоторые клиенты еще интересовались покупкой доллара, что и привело к формальному подорожанию американской валюты до уровня 28,45/28,465 к концу сессии. Но особого ажиотажа не было и попытки спекулянтов “разогреть” курс успехом не увенчались.
НБУ в такой ситуации на рынок не выходил, а перенос многими компаниями своих заявок по доллару сразу на пятницу, что обещает увеличение статистики завтрашних торгов. Тем более, что 27 ноября будет практически почти завершением месяца, так как у бизнеса для работы затем останется лишь понедельник 30 ноября и на последний день отчетного периода крупные игроки обычно не оставляют свои основные сделки, предпочитая их закрыть ранее.
Ход торгов:
В первые несколько часов сессии шла позиционная борьба интересов немногочисленных продавцов и покупателей в части курсообразования. Но из-за работы по доллару на ТОМе особой активности не было. С утренних 28,425/28,445 гривен к 11:00 доллар вырос до 28,44/28,455 гривен, а к полудню спрос снизился и котировки просели до 28,435/28,45.
Ближе к обеду одна из попыток спекулянтов “разогреть” курс все же увенчалась успехом и доллар подорожал до 28,445/28,46 гривен. В этих пределах он продержался до 15 часов и лишь под конец сессии на уже практически “мертвом” рынке спекулянты подтянули котировки до 28,45/28,465. На этом торги и закончились.
Главные события 26 ноября на межбанке:
1. Доллар вырос с 28,425/28,445 до 28,45/28,465 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк не выходил на рынок.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4381 гривен, а официальный на 27 ноября установлен на отметке 28,4428 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,44 / 28,46
евро – 33,84 / 33,85
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1903 / 1,1905
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