Медиахолдинг Коломойского решил закрыть известное интернет-издание

С 27 ноября медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского “1+1 media” закроет интернет-издание об украинской медиасфере “Телекритика”, сообщается на сайте издания. С 2001 года проект несколько раз менял формат и форму донесения контента, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.

“Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа “1+1 media” приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов”, – говорится в сообщении.

Как заявил генеральный директор “1+1 media” Ярослав Пахольчук, актуальная стратегия холдинга заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Но по ряду объективных причин “Телекритика” не смогла войти в этот список.

В комментарии он отметил, что как такового плана оптимизационных мероприятий в холдинге нет.

“У нас стратегия роста и развития. Основные изменения уже произошли в течение 2020 года. Но COVID-19 несет много неопределенности, соответственно держим руку на пульсе”, – сказал он.

Напомним, в сентябре тендерный комитет Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, большинством голосов избрал компанию “1+1 Интернет” победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ, UMH).