Медиахолдинг Коломойского решил закрыть известное интернет-издание

С 27 ноября медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского “1+1 media” закроет интернет-издание об украинской медиасфере “Телекритика”, сообщается на сайте издания. С 2001 года проект несколько раз менял формат и форму донесения контента, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.
“Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа “1+1 media” приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов”, – говорится в сообщении.
Как заявил генеральный директор “1+1 media” Ярослав Пахольчук, актуальная стратегия холдинга заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Но по ряду объективных причин “Телекритика” не смогла войти в этот список.
В комментарии он отметил, что как такового плана оптимизационных мероприятий в холдинге нет.
“У нас стратегия роста и развития. Основные изменения уже произошли в течение 2020 года. Но COVID-19 несет много неопределенности, соответственно держим руку на пульсе”, – сказал он.
Напомним, в сентябре тендерный комитет Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, большинством голосов избрал компанию “1+1 Интернет” победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ, UMH).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2630 28
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 5311 20
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановилиВчера, 08:00 - 3222 16
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19Вчера, 12:46 - 1802 12
Регулятор может поднять тарифы на доставку газаВчера, 15:05 - 849 7
Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭДВчера, 13:03 - 9432 1
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 5311 20
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2630 28
Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)Вчера, 17:03 - 2309
НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)Вчера, 16:30 - 1849
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 319
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1226 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 922 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1051
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4715 23