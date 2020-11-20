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Распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине

Распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине

Новое исследование, опубликованное в Science, подтверждает, что SARS-CoV-2 мутировал, что позволило ему быстро распространиться по миру, но спайковая мутация также может сделать вирус более восприимчивым к вакцине.

Новый штамм коронавируса под названием D614G появился в Европе и стал самым распространенным в мире. Исследования, проведенные в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и Университете Висконсин-Мэдисон, показывают, что штамм D614G размножается быстрее и более передается, чем вирус китайского происхождения, который распространился в начале пандемии.

В результатах исследования были яркие пятна: хотя штамм D614G распространяется быстрее, в исследованиях на животных он не был связан с более тяжелым заболеванием, и этот штамм немного более чувствителен к нейтрализации препаратами антител. В исследовании, опубликованном 12 ноября, представлены некоторые из первых конкретных выводов о том, как развивается SARS-CoV-2.

“Вирус D614G превосходит и перерастает наследственный штамм примерно в 10 раз и чрезвычайно эффективно реплицируется в первичных носовых эпителиальных клетках, которые являются потенциально важным местом передачи от человека к человеку”, – сказал Ральф Барик, профессор эпидемиологии в UNC.

Исследователи считают, что штамм коронавируса D614G доминирует, потому что он увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Эти шипы и дали название коронавирусу.

По материалам bigmir.net
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