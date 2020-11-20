Необычный суперкар султана Брунея продают за $750 тысяч (фото)

В сети продают суперкар Сizeta V16T султана Брунея.
Речь идет об уникальном суперкаре Сizeta V16T, выпущенном в 1993 году. Автомобиль от создателей Lamborghini был заказан специально для коллекции султана Брунея. Авто никогда не стояло на учете, а его пробег составляет менее тысячи километров.
Разработкой внешности суперкара занимался Марчелло Гандини, который также приложил руку к созданию Lamborghini Countach и Diablo.
Движущей силой суперкара является V160. Агрегат имеет 64 клапана, 8 распределительных валов, четыре головки цилиндров и две цепи привода газораспределительных механизмов. Мощность двигателя составляет 540 л.с. Роль трансмиссии выполняет 5-скоростная МКПП ZF.
По данным Business Insider, стоимость этого Сizeta V16T составит 750 тысяч долларов.
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