Найден способ избежать замерзания светодиодных фар (видео)

Финская компания Canatu, которая занимается разработкой технологических решений для автомобилей, представила систему защиты светодиодной оптики от замерзания.

Новое изобретение предназначается для автомобилей, оснащенных фарами со светодиодными элементами. Дело в том, что они не способны выделять столько же тепла, сколько галогенные, и при низких температурах фары покрываются льдом и потеют, ограничивая видимость для водителя.

В Canatu разработали прозрачную пленку с подогревом, которая способна равномерно нагревать фары и защищать их от замерзания. При этом пленка никак не влияет на поток света.

Поступит ли такая система защиты оптики в продажу, неизвестно. Демонстрацию работы пленки, которую назвали «3D-обогреватель фар», показали на видео: