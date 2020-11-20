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Exxon Mobil значительно ухудшила свой прогноз по ценам на нефть на 7 лет

Exxon Mobil значительно ухудшила свой прогноз по ценам на нефть на 7 лет

Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil ухудшил свой прогноз по нефтяным ценам на ближайшие 7 лет, говорится во внутренних документах компании, попавших в распоряжение The Wall Street Journal. Exxon снизила ожидаемый уровень нефтяных цен на 11-17% в каждом году из семи ближайших, пишет Forbes.

В 2019 году Exxon прогнозировала, что средняя цена нефти Brent составит около $62 в течение пяти лет и вырастет до $72 в 2026-2027 годах, отмечает газета. Летом компания снизила прогноз до $50-55 за баррель в течение пяти лет и $60 в 2026-2027 годах. По состоянию на 26 ноября Brent подешевела на 1,23% и стоила $48. Нефть WTI на тот же момент подешевела на 1,33% и торговалась по $45.

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Значительное ухудшение прогноза показывает: Exxon ожидает, что влияние пандемии COVID-19 сохранится на протяжении большей части десятилетия, подчеркивает WSJ. Газета также отмечает, что отрасль ископаемого топлива сталкивается со все большей конкуренцией из-за возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Кроме того, по всему миру возникает вероятность усиления регулирования, направленного на борьбу с изменением климата.

Глава Exxon Даррен Вудс в публичном обращении подчеркнул, что снижение спроса на нефть из-за пандемии – это временное явление, и компания ожидает его роста.

По материалам Mind
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