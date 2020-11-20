Бизнес в новых реалиях, уроки карантина. Чем делились эксперты на FinRetail 2020 (фотоотчет)

В прошлую пятницу, 20 ноября, в Киеве состоялась пятая юбилейная бизнес-конференция FinRetail 2020.

Карантин внес поправки в привычный образ жизни абсолютно всех и FinRetail не стал исключением. Впервые в Украине ивент был проведен в очень нестандартном формате – оффлайн плюс онлайн. Нетривиальная задача по совмещению физического и диджитал присутствия, чтобы каждый участник почувствовал себя важной частью события, стала настоящим вызовом для организаторов конференции.

Оффлайн и онлайн вместе

Дорогу осилит идущий, а возможности найдутся, было бы желание.

На открытии конференции заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан рассказала о масштабном проекте министерства по построению целостной экосистемы для бизнеса. Уже сейчас любой желающий может бесплатно получить консультацию по 12 ключевым направлениям на портале Онлайн-платформы «Дія.Бізнес». А уже в декабре будет доступен экспортный портал.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан рассказывает, с какими вопросами чаще всего обращаются предприниматели

В новой реальности, которую подарил нам COVID-19, активно развиваются системы и сервисы удаленной идентификации. Обновленный закон о финмониторинге, который вступил в силу весной этого года, разрешили финансовым организациям идентифицировать клиентов удаленно. С одной стороны, это открывает новые возможности для банковского сектора, с другой стороны эксперты финансового рынка отмечают ряд угроз, которые чреваты применением штрафных санкций и потерей конверсий и заемщиков. Дискуссия на тему удаленной идентификации получилась жаркой и в оффлайн, и в онлайн.

Панельная дискуссия по удаленной идентификации с представителями всех сторон – регулятора, государства и бизнеса.

Что касается предпочтений самих клиентов, то среди инструментов для удаленной идентификации они чаще всего используют верификацию через BankID НБУ. На втором месте — подписание договоров онлайн клиентами при помощи КЭП (квалифицированной электронной подписи)», — такими данными поделился сооснователь скоринг-провайдера RiskTools Денис Зикеев.



Денис Зикеев дает практические советы, как заставить клиентов оформлять больше кредитов онлайн

Тем временем в потоке «Retail – инновационные технологии для бизнеса» коммерческий директор “cityconsult development” Анастасия Давыдова рассказала о новых трендах на рынке в период пандемии: люди покупают товары первой необходимости и меньше тратят на излишества; все уходят в онлайн, и покупатели тоже; люди хотят стабильности и доверяют тем, кто не исчезает из медиапространства.



Сегодня сервис – это ключ к сердцу клиента. Нужно знать и изучать клиента, его боли, эмоции привычки и быть честным и открытым в коммуникации, рекомендует Анастасия Давыдова.

Участники дискуссионной панели «Как финтех меняет покупательское поведение и помогает ритейлеру удержать покупателя», отметили, что на фоне пандемии COVID поведение клиента во многом стала определять безопасность, гигиена платежей. А значит, становятся все более популярными бесконтактные методы оплаты и системы самообслуживания. Более того, тренд touchless существенными темпами растет среди старшего поколения. Платежи в онлайне по словам Директора по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александра Стельмаха выросли в 2 раза. А руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанк Евгений Васильцов отметил, что впервые в банке доля онлайн кредитов превысила кредиты оффлайн.

В ответ бизнес не пошел, а побежал в онлайн. Большинство ритейлеров фактически за 2-3 месяца запустили свои интернет-магазины. Растет спрос на такие технологии, как:

* «Tap to Phone» от Visa, когда платежи можно принимать прямо в смартфоне торговца, т.е. телефон полностью заменяет собой платежный терминал.

* Приложение Scan&go, когда покупатель сам сканирует продукты и оплачивает их в своем приложении. Подобные решения сегодня уже есть в “Велмарт” и “Велика Кишеня”, в сети магазинов Fozzy групп и АТБ.

* Биометрические методы оплаты, такие как FacePay от ПриватБанк.

* Оплата с помощью QR кодов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для каждой технологии оплаты найдется свое место. Нужно предоставить клиентам предоставить максимально возможный набор способов оплаты, а рынок сделает выбор.

ПриватБанк на FinRetail 2020 презентовал сразу два инновационных сервиса для ритейлеров и их клиентов:

- проект FacePay – плати лицом, или, как шутит один из создателей проекта, руководитель направления диджитал продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина, «плати улыбкой».

- “Наличные на кассе” торговой точки – новая услуга быстрого доступа к деньгам на карте.

Руководитель направления диджитал продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина и руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов презентуют проект FacePay

Еще один тренд, о котором много говорили последние 2 года, но только в этом году он обрел новый смысл – это токенизация, технология по замене реальных данных, которые есть на пластиковой карте, уникальным цифровым идентификатором. Означает ли это, что в ближайшем будущем мы сможем совсем отказаться от пластиковых карт, как работает и в чем преимущество технологии, рассказал коммерческий директор Portmone Алексей Миропольский

Что может дать бизнесам использование токенов, рассказал коммерческий директор Portmone Алексей Миропольский.

О том, как построить безопасный и устойчивый к нагрузкам платежный процессинг и почему это критически важно для работы крупного бизнеса в онлайне. Рассказал Lead Project Manager компании Leogaming, отвечающий за технические интеграции с партнерами, а также за контроль, развитие и внедрение технических систем, Денис Рыков.

Генеральным спонсором конференции стала компания Leogaming, на стенде которой каждый желающий мог оставить свой отзыв о конференции и подзарядить мобильные телефоны, чтобы всегда оставаться на связи.

А в секции «Вдохновляйся. Возможности во всем» эксперты заряжали новыми идеями для бизнеса.

Так, совладелица СК «Арсенал Страхование» и основательница «Easy Peasy Insurtech» Марина Авдеева на личном примере показала, что большинство прорывов совершаются в кризис. «В марте наши клиенты начали звонить и просить “заморозить” страховки. Тогда мы подумали, что людям нужна страховка по принципу On/Off, а не на целый год”, – поделилась опытом Марина Авдеева. Так из кризиса родился новые проект «Easy Peasy Insurtech», который работает по принципу «сколько ездишь — столько платишь. А не ездишь — не платишь», – говорит Марина.

Маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина и head of SMM в MEGOGO и Алексей Миллер рассказали, что самой сложной проблемой во время карантина для многих компаний оказалось построить коммуникацию с клиентом, и те, кто сумел это сделать, остались на плаву. Для того, чтобы понять своего клиента, в компании MEGOGO провели большое исследование, опросили более 3 тыс. человек, чтобы определить, почему они выбирают MEGOGO.

Рецептом секретной, идеальной формулы супер-сильного креатива поделилась директор по маркетингу CCLoan, маркетолог-практик с более 15-летним опытом работы в инфобизнесе, it, инвестиционных, юридических и финансовых компаниях, член жюри Effie Awards 2020 – Анна Моисеева.

А вот совладелица digital-агентства LOBODS, среди клиентов которого более 80 украинских и международных брендов, включая ТаскомБанк, КредитМаркет, Universal Bank, Loany и многих других, Зоя Лобод продемонстрировала, как легко и просто сделать захватывающий и увлекающий SMM для серьезной сферы финансовых услуг.

Впервые на FinRetail 2020 делились не только бизнес кейсами, но и советовали и дискутировали на тему управления личными финансами. Например, практикующий инвестор, директор Киевского филиала Фридом Финанс Богдан Сидоренко обратил внимание участников на три самые прогрессивные и перспективные с точки зрения инвестирования сферы: биотехнологии, компьютерная инженерия и генная инженерия.

Во что инвестировать сегодня, какие есть возможности у фондового рынка, о семейных фондах, эффективности в управлении активами и создании идеального портфеля для частного инвестора, дискутировали участники панели «Во что инвестировать в украинских реалиях и управление частным капиталом», модератором и идейным вдохновителем которой которой стал – СЕО Wotan, управляющий партнер MRP, глава экспертного совета фонда АТАМАН – Сергей Кравецкий.

А на стойке инновационного партнера конференции Конкорд банк гостеприимно угощали вкуснейшими освежающими коктейлями.

Завершилась конференция награждением победителей II этапа игры для вебмастеров FinGalaxy с призовым фондом 4 млн. грн. от компании SalesDoubler.

ТОП-5 вебмастеров в рейтинге по набранным милям за конверсии, получили свои денежные призы. Главный приз за 1-е место в рейтинге составил 200 000 грн.

Многим вебмастерам в этот день также удалось проверить свою фортуну, ведь SalesDoubler провела random-розыгрыш среди всех участников игр, разыграв более 1 миллиона гривен.

Организаторы конференции в лице компании BankOnline, финансовых порталов Finance.ua и “Минфин”, а также ассоциации платежных систем UAPS благодарят всех участников, спонсоров и партнеров ивента, ценят вклад каждого и с нетерпением ждут новых встреч.