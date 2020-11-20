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В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в декларациях

В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в декларациях

В Верховную Раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп Федор Вениславский в эфире телеканала “Украина 24”.

“На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент”, – рассказал нардеп.

Он высказал мнение, что данный проект закона рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Кроме того, парламентарий прокомментировал возможную отставку главы КСУ Александра Тупицкого.

“У этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку”, – отметил Вениславский.

Нардеп не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного Суда.

“Этот состав КСУ… является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов добропорядочность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет – будем голосовать за отставку всего суда”, – сказал он.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции настаивают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн гривен должно предусматриваться лишение свободы.

По материалам РБК-Украина
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