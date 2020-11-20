В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в декларациях

В Верховную Раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.
Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп Федор Вениславский в эфире телеканала “Украина 24”.
“На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент”, – рассказал нардеп.
Он высказал мнение, что данный проект закона рассмотрят на следующей пленарной неделе.
Кроме того, парламентарий прокомментировал возможную отставку главы КСУ Александра Тупицкого.
“У этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку”, – отметил Вениславский.
Нардеп не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного Суда.
“Этот состав КСУ… является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов добропорядочность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет – будем голосовать за отставку всего суда”, – сказал он.
Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции настаивают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн гривен должно предусматриваться лишение свободы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-194 ч. назад - 1084 10
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения4 ч. назад - 1408 9
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили8 ч. назад - 2183 9
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1928 8
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1583 6
Каких специалистов ищут в Украине этой осенью8 ч. назад - 2543
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили8 ч. назад - 2183 9
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1928 8
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1583 6
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения4 ч. назад - 1408 9
В США разработана уникальная модель сердцаВчера, 14:23 - 261
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1187 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 893 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1014
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4587 23