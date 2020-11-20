Пенсии и субсидии: будет ли "социальный локдаун"

“Локдауна социальной защиты не будет… Нам важно, чтобы люди были с выплатами”, сказала Лазебная.
Об этом сообщается в Телеграм.
Вчера Кабмин принял решение о возобновлении с 1 ноября выплат помощи ФЛП на детей до 10 лет в связи с введением карантина выходного дня. Не должно быть перебоев и с выплатами пенсий, уверена Лазебная.
“Если надо людям помогать, мы помогаем. Пенсии распланированы. Сколько было повышений, мы повышаем всё. 1-го декабря будет повышение прожиточного минимума (с 2118 до 2189 грн, – ред.).
“Автоматически людям пересчитают надбавки за стаж, повысят пенсии за особые заслуги”, – уточнила министр соцполитики.
В начале месяца Лазебная заявляла, что занимается вопросом бесплатного тестирования на коронавирус для граждан. Сейчас она уточняет, что это задача МОЗ, а Минсоцполитики лишь обращает внимание на группы риска, которым надо помочь в первую очередь.
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