0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 335 0

Пенсии и субсидии: будет ли "социальный локдаун"

Пенсии и субсидии: будет ли "социальный локдаун"

“Локдауна социальной защиты не будет… Нам важно, чтобы люди были с выплатами”, сказала Лазебная.

Об этом сообщается в Телеграм.

Вчера Кабмин принял решение о возобновлении с 1 ноября выплат помощи ФЛП на детей до 10 лет в связи с введением карантина выходного дня. Не должно быть перебоев и с выплатами пенсий, уверена Лазебная.

“Если надо людям помогать, мы помогаем. Пенсии распланированы. Сколько было повышений, мы повышаем всё. 1-го декабря будет повышение прожиточного минимума (с 2118 до 2189 грн, – ред.).

“Автоматически людям пересчитают надбавки за стаж, повысят пенсии за особые заслуги”, – уточнила министр соцполитики.

В начале месяца Лазебная заявляла, что занимается вопросом бесплатного тестирования на коронавирус для граждан. Сейчас она уточняет, что это задача МОЗ, а Минсоцполитики лишь обращает внимание на группы риска, которым надо помочь в первую очередь.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.