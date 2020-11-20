По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,175 млн грн и 36,997 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 37), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,43-28,44 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 69,172 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4500 – 2 222
28,4250 – 120 000
28,4200 – 111 000
28,4200 – 33 333
28,4200 – 10 000
28,4200 – 20 000
28,4200 – 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4300 – 23 000
28,4300 – 22 000
28,4300 – 30 000
28,4300 – 20 000
28,4300 – 10 000
28,4300 – 10 000
28,4300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4071 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4071 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВС запретил украинцам единолично отключать квартиры от центрального отопления - СМИВчера, 11:33 - 2917 13
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19Около часа назад - 334 7
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1387 6
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили5 ч. назад - 1533 5
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1726 5
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1726 5
Каких специалистов ищут в Украине этой осенью5 ч. назад - 1679
Ни один из 187 автомобилей Рады никогда не попадал на камеры видеофиксацииВчера, 14:45 - 1645 3
Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили5 ч. назад - 1533 5
За нарушения в сфере услуг ЖКХ хотят ужесточить наказание: два новых законопроектаВчера, 13:01 - 1486 1
В США разработана уникальная модель сердцаВчера, 14:23 - 227
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1169 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 885 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1005
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4543 22