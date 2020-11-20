Киевстар запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины

Киевстар запустил 4G интернет в диапазоне 900 МГц в Донецкой и Луганской области, где недавно завершил рефарминг – перераспределение частот между операторами и перенастройку оборудования. Таким образом, 4G в диапазоне 900 МГц работает уже во всех областях Украины. Это завершение первого важного этапа расширения покрытия скоростного интернета в сельской местности, который был начат в июне 2020 года.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.

«Строительство 4G в маленьких селах – важнейший инструмент, чтобы преодолеть цифровой разрыв в Украине. Чтобы это стало возможным, Киевстар добровольно отказался от части своих частот, которые затем были разделены между другими операторами для запуска LTE в диапазоне 900 МГц. Благодаря этому скоростной интернет сегодня начинает работать в маленьких и отдаленных поселках. В том числе там, где живет всего по 50-100 человек», – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

4G от Киевстар в Донецкой и Луганской областях сегодня получили еще 84 тысячи человек, которые живут в 90 небольших городках или поселках. В целом скоростной мобильный интернет от Киевстар уже работает почти в 14 тысячах городах и селах, где живет 85% населения Украины. Половина из них получили 4G именно в 2020 году. В планах компании до июля 2022 года обеспечить скоростным мобильным интернетом не менее 90% населения страны.

Читайте также: 1,7 млн украинцев впервые получили доступ к мобильному интернету в 2020, – Минцифры

Ускорить развертывание национальной 4G-сети в сельской местности удалось благодаря использованию частот 900 МГц, которые имеют больший радиус покрытия по сравнению с частотами 1800 МГц и 2600 МГц. Этому предшествовали 2 года кропотливой работы с участием всех мобильных операторов, регулятора, Минцифры и других государственных органов.

Также с начала 2020 года Киевстар вложил в строительство сети 4,3 млрд гривен, увеличив инвестиции на 22% по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет расходы компании, в том числе в развитие 3G и 4G в Украине, превысили 28 млрд грн.