За октябрь сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда выросла на 7,67 млрд грн

По состоянию на 1 ноября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 575,06 млрд грн, что на 7,67 млрд грн больше, чем на 1 октября т. г. (567,39 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2020 года:
Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
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Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 224,90 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 ноября 2020 года составила 44,30 млрд грн (7,7% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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