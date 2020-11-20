"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"

Совладелец крупнейшего частного почтового оператора Украины “Новая почта” (НП) Владимир Поперешнюк выразил мнение, что малые предприятия необходимо полностью освободить от налогов и государственного регулирования.
Обосновывая предложение у себя в Facebook, бизнесмен привел 5 причин, почему нужно “отстать от ФЛПов” и “дать им свободу”, а кроме того, указал на компенсаторы, которые бы перекрыли бюджетные недопоступления при таком решении.
В первую очередь Поперешнюк отметил, что налоги – это намеренный отъем честно заработанных денег.
“Такие действия обычно называются грабежом”, – заметил совладелец НП, вместе с тем назвав кассовые аппараты (РРО) “разновидностью мазохизма”, так как с их помощью “тебя не только грабят, но еще и заставляют делать это самостоятельно изощренным способом”.
Помимо этого, бизнесмен назвал еще четыре причины, по которым ФЛП необходимо освободить от налогов. Так, по его мнению, чиновники не имеют морального права усиливать налоговое давление, поскольку неэффективно распоряжаются бюджетными средствами. Кроме того, физлица-предприниматели платят налоги в местные бюджеты, следовательно, их вопросы должны оставаться в ведении общин, а не депутатов и органов центральной власти.
Поперешнюк убежден, что ФЛП, которые в будущем могут стать крупными бизнесменами, не нужно мешать развиваться, увеличивая налоги и сборы.
“Считаю, что малые предприятия вообще нужно освободить от налогов и регулирования”, – заметил совладелец НП, посоветовав в качестве бюджетного компенсатора сократить чиновников, продать служебные VIP-терминалы, недвижимость, самолеты и машины.
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