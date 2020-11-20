Hyundai раскрыла имя нового кроссовера

Компания Hyundai выбрала имя для своего нового кроссовера В-сегмента, с помощью которого планирует усилить свои позиции на рынке Европы. Автомобиль назвали в честь французского города Байонна – Bayon.
Об этом пишет autogid.
Давать “географические” имена своим кроссоверам – это давняя традиция компаний Hyundai и Kia. Например, Kona – это район острова Гавайи, а Туксон и Санта-Фе – это американские города, Нексё – город на датском курортном острове Борнхольм, который дал название водородному Nexo.
Компания сообщает, что это будет самая доступная модель в линейке SUV на европейском рынке. На рынок новинка выйдет в первой половине 2021 года.
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