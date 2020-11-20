Кабмин продлил выплаты на детей предпринимателям

Кабмин продлил выплаты на детей ФЛП, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
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Государство будет выплачивать материальную помощь предпринимателям, в семье которых есть дети младше 10 лет. На ребенка предусмотрено около 2000 гривен.
Напомним, в Украине в мае началось назначение пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Тогда Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей ФЛП.
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