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Кабмин продлил выплаты на детей предпринимателям

Кабмин продлил выплаты на детей предпринимателям

Кабмин продлил выплаты на детей ФЛП, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

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Государство будет выплачивать материальную помощь предпринимателям, в семье которых есть дети младше 10 лет. На ребенка предусмотрено около 2000 гривен.

Напомним, в Украине в мае началось назначение пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Тогда Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей ФЛП.

Справка Finance.ua:

  • Кто получал выплаты: ФЛП, относящиеся к I и II группе плательщиков единого налога и платили ЕСВ, на период карантина и на один месяц с даты его отмены; пособие получат около 300 тысяч семей.
  • Размер помощи ФЛП: пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума; для детей до 6-ти лет – 1779 грн; для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 гривен.
По материалам Finance.UA
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