Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП

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Кабинет Министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.
Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа.
В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.
На эту же сумму сократились расходы по программе “Выплата помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему и относящимся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога”.
Напомним, с апреля по июль 2020 года 83 тыс. физических лиц-предпринимателей получили 554 млн грн государственной помощи на детей до 10 лет.
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