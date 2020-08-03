Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП

Кабинет Министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа.

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе “Выплата помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему и относящимся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога”.

Напомним, с апреля по июль 2020 года 83 тыс. физических лиц-предпринимателей получили 554 млн грн государственной помощи на детей до 10 лет.

Справка Finance.ua:

Помощь для ФЛП:

пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума;

для детей до 6-ти лет – 1779 грн;

для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 гривен.

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