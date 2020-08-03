0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП

Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП

Кабинет Министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа.

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе “Выплата помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему и относящимся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога”.

Напомним, с апреля по июль 2020 года 83 тыс. физических лиц-предпринимателей получили 554 млн грн государственной помощи на детей до 10 лет.

Справка Finance.ua:

Помощь для ФЛП:

  • пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума;
  • для детей до 6-ти лет – 1779 грн;
  • для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 гривен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.