В Гоструда объяснили, когда сотрудника могут отстранить от работы

При отстранении от работы трудовые отношения работника с работодателем не прекращаются. Однако в таком случае работника временно не допускают к исполнению его трудовых обязанностей.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Полтавской области.
Причины, по которым работодатель может отстранить работника от работы:
А как с зарплатой? Несмотря на тот факт, что зарплату выплачивают за выполненную работу, в случае отстранения от работы не должна была бы сохраняться зарплата. Однако законодательство устанавливает все же отдельные случаи, когда зарплата в случае отстранения от работы сохраняется или работнику выплачивается пособие за средства Фонда соцстрахования.
Об отстранении объявляют приказом или распоряжением руководителя предприятия, а работника уведомляют. Срок отстранения устанавливают до устранения причин, его повлекших. Работник имеет право обжаловать приказ об отстранении от работы в установленном законом порядке.
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Работника после отстранения от работы могут временно или постоянно перевести на другую работу.
Когда работник не выполняет в установленный срок требования, которые были основанием для его законного отстранения от работы, тогда работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в том числе расторгнуть с ним трудовой договор.
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