В Гоструда объяснили, когда сотрудника могут отстранить от работы

При отстранении от работы трудовые отношения работника с работодателем не прекращаются. Однако в таком случае работника временно не допускают к исполнению его трудовых обязанностей.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Полтавской области.

Причины, по которым работодатель может отстранить работника от работы:

в случае появления его на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения;

в случае отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

А как с зарплатой? Несмотря на тот факт, что зарплату выплачивают за выполненную работу, в случае отстранения от работы не должна была бы сохраняться зарплата. Однако законодательство устанавливает все же отдельные случаи, когда зарплата в случае отстранения от работы сохраняется или работнику выплачивается пособие за средства Фонда соцстрахования.

Об отстранении объявляют приказом или распоряжением руководителя предприятия, а работника уведомляют. Срок отстранения устанавливают до устранения причин, его повлекших. Работник имеет право обжаловать приказ об отстранении от работы в установленном законом порядке.

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Работника после отстранения от работы могут временно или постоянно перевести на другую работу.

Когда работник не выполняет в установленный срок требования, которые были основанием для его законного отстранения от работы, тогда работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в том числе расторгнуть с ним трудовой договор.