Каждый второй украинец считает, что в Украине высокий уровень коррупции

За 10 месяцев 2020 года в восприятии украинцами уровня коррупции в государстве произошли определенные негативные изменения: существенно увеличилось число тех, кто считает уровень коррупции в Украине критическим.

Об этом свидетельствует исследование Research & Branding Group.

По словам исследователей, наиболее критично уровень коррупции в стране оценивают «пятидесятилетние» жители и жители южного макрорегиона страны.

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В областных центрах и на востоке страны больше всего тех, кто считает уровень коррупции высоким. А вот молодежь чаще всего считает уровень коррумпированности средним.

Изменения в ситуации с коррупцией за год:

большинство украинцев (46%) придерживаются мнения, что она осталась неизменной;

при этом среди остальных оценок преобладают негативные: 17% опрошенных считают, что коррупции стало значительно больше;

еще 15% – что ее стало чуть больше;

среди тех, кто видит положительные изменения, 12% считают, что коррупции стало немного меньше, а 2% – что ее стало значительно меньше.

Кстати, по словам бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского, сегодня государственный бюджет теряет от четырех до пяти миллиардов гривен ежемесячно через схему хищения средств в фискальной системе.