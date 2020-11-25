Каждый второй украинец считает, что в Украине высокий уровень коррупции

За 10 месяцев 2020 года в восприятии украинцами уровня коррупции в государстве произошли определенные негативные изменения: существенно увеличилось число тех, кто считает уровень коррупции в Украине критическим.
Об этом свидетельствует исследование Research & Branding Group.
По словам исследователей, наиболее критично уровень коррупции в стране оценивают «пятидесятилетние» жители и жители южного макрорегиона страны.
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В областных центрах и на востоке страны больше всего тех, кто считает уровень коррупции высоким. А вот молодежь чаще всего считает уровень коррумпированности средним.
Изменения в ситуации с коррупцией за год:
Кстати, по словам бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского, сегодня государственный бюджет теряет от четырех до пяти миллиардов гривен ежемесячно через схему хищения средств в фискальной системе.
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