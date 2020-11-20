За квартал спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% - GlobalLogic

Спрос на украинском рынке ІТ-талантов увеличился на половину по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.
Последние 5 лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время как количество самих инженеров — на 18%.
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Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум 12 млн долларов США экспортных поступлений в экономику Украины.
Какие специалисты нужны? ІТ-компании в основном ищут Middle и Senior-специалистов, то есть с опытом в сфере от 2 и от 5 лет соответственно. Так, по данным GlobalLogic, потребность в инженерах-начинающих (до одного года) составляет всего 17%, когда у более опытных (Middle и Senior) — 37% и 33% соответственно.
Основные направления нужных специалистов:
Инфографика: GlobalLogic
При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% — во Львове и 21% — в Харькове. В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и более 11% в JavaScript.
Причина дефицита кадров в IT. На дефицит опытных специалистов влияет необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов. Чтобы закрыть одну позицию, компании GlobalLogic нужно рассмотреть минимум 9 кандидатов.
Но, даже попав на проект, инженеру, чтобы расти в сфере, нужно системно развивать hard (70% времени) и soft (30% времени) skills. Для этого более 320 тренеров и менторов компании инвестируют около 6000 часов ежегодно во внутренние учебные программы и курсы. Такие инициативы повышают уровень вовлеченности, мотивации и, соответственно, лояльность специалистов.
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