За нарушения в сфере услуг ЖКХ хотят ужесточить наказание: два новых законопроекта

Одним из актуальных вопросов, который сейчас требует решения, является государственный надзор (контроль) в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), который сейчас осуществляется не в полном объеме.
Поэтому в ВР были внесены два законопроекта, которые могли бы устранить эти недостатки. Речь идет о законопроектах №4403 и №4404.
Проблема. В настоящее время ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается на органы местного самоуправления, которые проверяют расчеты тарифов, предоставленные предприятиями, и принимают решения об установлении тарифов. Однако отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКХ приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установлению тарифов с нарушением требований законодательства, что в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе.
Кроме того, согласно обнародованным на протяжении последних лет соцопросам, украинцы среди самых важных проблем государства непременно отмечают ситуацию с жилищно-коммунальными услугами, в том числе бесконтрольный и постоянный рост тарифов.
Что предлагают в проекте закона №4403:
При этом другой проект закона №4404 предусматривает внесение изменений в КоАП в части установления ответственности за нарушения. Там предлагают ввести статьи, которые предусматривают наказание за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Санкции в некоторых статьях касаются не только должностных лиц и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, но и потребителей этих услуг.
Новые штрафы:
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