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За нарушения в сфере услуг ЖКХ хотят ужесточить наказание: два новых законопроекта

За нарушения в сфере услуг ЖКХ хотят ужесточить наказание: два новых законопроекта

Одним из актуальных вопросов, который сейчас требует решения, является государственный надзор (контроль) в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), который сейчас осуществляется не в полном объеме.

Поэтому в ВР были внесены два законопроекта, которые могли бы устранить эти недостатки. Речь идет о законопроектах №4403 и №4404.

Проблема. В настоящее время ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается на органы местного самоуправления, которые проверяют расчеты тарифов, предоставленные предприятиями, и принимают решения об установлении тарифов. Однако отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКХ приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установлению тарифов с нарушением требований законодательства, что в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе.

Кроме того, согласно обнародованным на протяжении последних лет соцопросам, украинцы среди самых важных проблем государства непременно отмечают ситуацию с жилищно-коммунальными услугами, в том числе бесконтрольный и постоянный рост тарифов.

Что предлагают в проекте закона №4403:

  • внедрить действенный и эффективный государственный контроль за соблюдением требований стандартов, норм, порядков и правил в сфере ЖКХ;
  • внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно относительно введения ответственности за нарушение законодательства в сфере ЖКХ, в частности централизованного питьевого водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

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  • а также создать для этого Государственную жилищно-коммунальную инспекцию и наделить ее соответствующими контрольными функциями и полномочиями.

При этом другой проект закона №4404 предусматривает внесение изменений в КоАП в части установления ответственности за нарушения. Там предлагают ввести статьи, которые предусматривают наказание за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Санкции в некоторых статьях касаются не только должностных лиц и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, но и потребителей этих услуг.

Новые штрафы:

  • за нарушение сроков установки или замены средств измерений узлов коммерческого учета – штраф должностным лицам исполнителя коммунальной услуги, оператору внешних инженерных сетей – от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • уклонение от заключения договора о предоставлении услуги по обращению с бытовыми отходами – штраф гражданам от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, должностным лицам – от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • за нарушение законодательства о пользовании и содержании помещениями жилых домов и общежитий и придомовых территорий – штраф гражданам от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, должностным лицам – от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
По материалам Finance.UA
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