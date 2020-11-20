США вводят санкции против трех российских компаний

В Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушения закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на сообщение Госдепа в Федеральном реестре США.
Закон предусматривает штрафные санкции для иностранных юридических и физических лиц за передачу или приобретение у Ирана с 1 января 1999 года; передачу или приобретение в Сирии с 1 января 2005 года; передачу или приобретение в Северной Корее с 1 января 2006 года товаров, услуг или технологий, способных внести материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем.
Санкции были введены 6 ноября, а в Федеральном реестре соответствующее решение будет опубликовано 25 ноября.
Санкции введены против двух компаний из Китая и трех – из России.
В частности, под санкции попали российские компании “Авиазапчасть”, ОАО “Элекон” и Nilco Group.
Теперь американским физическим и юридическим лицам запретили иметь дело с этими организациями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 62148 19
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 2262 18
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2339 9
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3421 7
Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕС4 ч. назад - 1017 6
Мошенники «клонируют» номера телефонов опрометчивых киевлян и набирают на них онлайн-кредитовВчера, 16:45 - 62148 19
Зеленский анонсировал выплаты ФЛП (видео)Вчера, 15:00 - 3421 7
Начали действовать важные изменения в ПДД5 ч. назад - 3290
У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в УкраинеВчера, 19:36 - 2339 9
Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕСВчера, 16:30 - 2262 18
В США разработана уникальная модель сердца28 мин. назад - 8
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1057 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 761 5
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 931
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4387 22