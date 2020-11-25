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В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знак

В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знак

Как передать или перезакрепить свой номерной знак. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

“Желание быть замеченным как в социуме, так и на дороге естественно. Поэтому некоторым необходимы смелые и “крутые” номерные знаки. А кто-то просто любит свои «старушки», которые стали частью его/ее автомобильной истории” – сообщает МВД..

В сервисных центрах МВД сообщили о номерных знаках следующее:

  • при снятии с учета ТС можно оставить за собой номерные знаки на хранение;
  • перезакрепить свой номерной знак на следующее ТС можно, если он соответствует государственному образцу;
  • передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно;
  • передать номерной знак из одной области в другую возможно, стоит написать заявление, набраться терпения и подождать некоторое время.

А еще ваши номерные знаки могут утилизировать, если вы вовремя не оплатили их хранение.

Справка Finance.ua:

  • Вступили в силу изменения в ПДД. Изменения коснутся как водителей, так и пассажиров, пешеходов и велосипедистов.
  • Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

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По материалам Finance.UA
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