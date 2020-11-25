В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знак

Как передать или перезакрепить свой номерной знак. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

“Желание быть замеченным как в социуме, так и на дороге естественно. Поэтому некоторым необходимы смелые и “крутые” номерные знаки. А кто-то просто любит свои «старушки», которые стали частью его/ее автомобильной истории” – сообщает МВД..

В сервисных центрах МВД сообщили о номерных знаках следующее:

при снятии с учета ТС можно оставить за собой номерные знаки на хранение;

перезакрепить свой номерной знак на следующее ТС можно, если он соответствует государственному образцу;

передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно;

передать номерной знак из одной области в другую возможно, стоит написать заявление, набраться терпения и подождать некоторое время.

А еще ваши номерные знаки могут утилизировать, если вы вовремя не оплатили их хранение.

Справка Finance.ua:

Вступили в силу изменения в ПДД . Изменения коснутся как водителей, так и пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

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