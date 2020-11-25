В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знак

Как передать или перезакрепить свой номерной знак. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
“Желание быть замеченным как в социуме, так и на дороге естественно. Поэтому некоторым необходимы смелые и “крутые” номерные знаки. А кто-то просто любит свои «старушки», которые стали частью его/ее автомобильной истории” – сообщает МВД..
В сервисных центрах МВД сообщили о номерных знаках следующее:
А еще ваши номерные знаки могут утилизировать, если вы вовремя не оплатили их хранение.
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