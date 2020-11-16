Начали действовать важные изменения в ПДД

Вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Данные изменения затронут как водителей, так и пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Как сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, отныне водители и пассажиры должны пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению – и за его пределами.

Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

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Водители такси должны обеспечить наличие ремней безопасности на переднем и задних сиденьях, а также напоминать пассажирам о необходимости их использования.

Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Пешеходам:

Пешеходы должны обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы (п. 4.4 ПДД Украины).

Велосипедистам: