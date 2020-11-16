Камеры автофиксации будут устанавливать частные компании

В ближайшие недели камеры автоматической фиксации нарушений ПДД начнут регистрировать новые нарушения. В частности езду по полосе движения общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

По его словам, новые функции камер автофиксации уже сертифицированы и прошли метрологию.

Также он сообщил, что устанавливать камеры автофиксации вскоре начнут частные компании (за свой счет). Эти же компании будут некоторое время получать средства, собранные со штрафов с камер.

Системы будут регистрировать не только превышение скоростного режима и проезд по полосе движения общественного транспорта, а также проезд на красный сигнал светофора.

Напомним, камеры автофиксации нарушений ПДД стали распознавать машины на иностранной регистрации.