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В Украине могут увеличить стоимость электроэнергии из-за достройки АЭС

В Украине могут увеличить стоимость электроэнергии из-за достройки АЭС

Несмотря на тяжелое финансовое состояние бюджета Украины, “Энергоатом” спешит выполнить поручение Президента Владимира Зеленского по достройке Хмельницкой АЭС. Стоимость проекта – 73 млрд грн, деньги собираются искать в “кошельках” украинцев – за счет увеличения стоимости электроэнергии на 40%.

Главным выгодоприобретателем, похоже, станет даже не Украина – потому что и так профицит электроэнергии в стране, а российский Газпром. Именно с “газпромовской” компанией Skoda JS анонсировал сотрудничество руководитель “Энергоатома” Петр Котин.

Сегодня там добавили, что уже завершили подготовительный этап проекта: создали рабочую группу, оценили техническое состояние подъемных кранов, создали штаб строительства, получили заключение о состоянии будущего строительной площадки, составили акт обследования оборудования, которое хранится на складах ХАЭС и может быть использовано при достройке энергоблоков.

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Все это, говорят в “Энергоатоме”, делают во исполнение указа Президента “О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики” в части достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС. Добавим, что документ датирован 22 сентября 2020 года.

“Ожидаем, что до конца ноября Министерство экологии утвердит отчет по оценке воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС. Надеюсь, что после этого проект закона Украины “О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС “будет быстро обработан Кабмином и направлен в Верховную Раду, которая примет его до конца года”, – комментирует и.о. президента НАЭК “Энергоатом” Петр Котин.

По материалам УНН
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