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У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в Украине

У Зеленского подтвердили возможное введение локдауна в Украине

В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине власти могут ввести тотальный локдаун.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала “Украина 24”.

“Четкой прогнозируемости с точки зрения того, будет ли введен локдаун и насколько вероятно, что он может быть введен, конечно, нет. Но те математические модели, используемые в Офисе президента, базируются на том, что локдаун должен быть введен, если резко увеличивается количество больных Covid-19. Также идет постоянная связь с Министерством здравоохранения. Но точно исключать введение локдауну я бы не стал. Это возможно, и, скорее всего, в ближайший месяц”, — заявил он.

Советник Зеленского заметил, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны. “Но когда принимаются подобного рода решения, то очевидно, что вопросы, связанные с экономикой, сразу уходят на второй план, а на первом плане — вопросы здоровья нации, населения”, — заявил Устенко.

По материалам Комментарии
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